Работу баз ГИБДД восстановили в Москве после технического сбоя

В Москве восстановили работу баз Госавтоинспекции после технического сбоя. Регистрация автомобилей и выдача прав осуществляется в штатном режиме, сообщается в телеграм-канале ведомства. Москва24

«В настоящее время во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Москвы устранены причины технического сбоя в работе информационных ресурсов. Процесс оказания государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений возобновлен в полном объеме», - сказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России. ТАСС

Днем 9 апреля регистрация автомобилей и замена водительских удостоверений была временно приостановлена из-за технического сбоя программного обеспечения (ПО) в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции столицы. Специалисты принимали меры для устранения причин сбоя. Газета.Ru