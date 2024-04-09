Появились новые подробности о топовой Tesla Model 3

Раскрыты новые подробности о «топовой» Tesla Model 3. В прошлом году Tesla представила обновление своей «стартовой» модели. На подходе самая мощная ее версия, которой суждено стать наиболее экстремальной Model 3 в истории. Ожидается, что вместо привычного Performance ее назовут Ludicrous — такое название Tesla использует для режима максимальной производительности. Дата премьеры пока неизвестна, но благодаря документам многие характеристики уже раскрыты.

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Выяснилось, что Model 3 Ludicrous в Европе получит аккумулятор на элементах LG емкостью 79 киловатт-часов. С такой батареей электрокар сможет проезжать до 528 километров по циклу WLPT. Североамериканской модели достанется батарея от Panasonic на 82 киловатт-часа, а запас хода составит 482 километра по циклу EPA, принятому в США.

Для Европы мощную Model 3 будут выпускать на китайской фабрике Giga Shanghai, а для домашнего рынка — во Фримонте. Вторая будет примерно на 20 килограммов тяжелее первой, хотя масса электрокара пока не раскрыта.

Максимальная отдача установки такой Model 3 будет достигает 620 лошадиных сил, а с места до 60 миль (96 километров) в час разгонится за 2,9 секунды. Это на 0,2 секунды меньше, чем требовалось на то же упражнение дореформенной Model 3 Performance. Максимальная скорость — примерно 260 километров в час.

Получит она и внешние отличия от обычной версии. Как показали недавние снимки без камуфляжа, это слегка иной бампер с «клыками» по бокам, черный спойлер на крышке багажника и шильдики.