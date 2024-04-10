Дизайнер Чапурин разработал коллекцию одежды для Exeed

Китайский автопроизводитель объявил о появлении в своих дилерских центрах лимитированной коллекции одежды и аксессуаров, разработанных дизайнером Игорем Чапуриным и его командой специалистов. Вся линейка выполнена в фирменных цветах бренда: изумрудном, бронзовом, тёмно-синем и сером оттенках.

© Quto.ru

Линейка включает в себя мужскую и женскую коллекции. В неё входят футболки, поло, худи, жилеты, рубашки и спортивные костюмы. В компании отмечают, что капсула включает в себя основные элементы базового гардероба.

Не менее важным элементом коллекции являются аксессуары. Покупателям будут предложены пледы, ремни, кошельки, носки и фирменный плюшевый мишка Chapurin Bears в дизайне Exeed, который трансформируется в подушку.

© Exeed

© Exeed

Отмечается, что линейка Exeed by Chapurin уже доступна в дилерских центрах марки и в фирменом онлайн-шоуруме.

В конце марта в России стартовали продажи обновлённого Exeed TXL. Теперь двухлитровая версия комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой собственного производства. С ней вседорожник разгоняется до 100 км\ч за 8,7 секунды. У прежней версии спурт занимал 9 секунд. Кроме того, в компании решили самым радикальным образом перекроить салон: другими стали передняя панель, руль, центральный тоннель и даже карты дверей.