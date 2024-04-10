Представлен новый Buick Enclave: мускулистый дизайн и 4 цилиндра

Корпорация General Motors представила большой кроссовер Buick Enclave третьего поколения для североамериканского рынка, в продажу он поступит ближайшим летом.

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Enclave третьего поколения — это прямой технический родственник кроссоверов Chevrolet Traverse и GMC Acadia, они перешли в третье поколение в прошлом году, сохранив однако прежнюю платформу C1XX с поперечным расположением силового агрегата. Эта же платформа лежит в основе китайского Buick Enclave, более компактного по сравнению с американским. Будет ли у китайского Enclave новое поколение, пока неизвестно, потому что китайский Enclave продаётся в разы хуже американского, хотя главный рынок для марки Buick как раз китайский.

В США Enclave тоже звёзд с неба не хватает, хитом здесь он никогда не был, но в прошлом году его продажи выросли на 29,1% (по сравнению с продажами в 2022 году) до 39 411 шт. До лидеров сегмента среднеразмерных SUV флагманскому кроссоверу Buick пока далеко: Jeep Grand Cherokee в 2023 году разошёлся тиражом 244 594 шт. (+10%), Ford Explorer — 186 799 шт. (-10,1%), Toyota Highlander — 169 543 шт. (-23,7%). Сильное падение продаж у Хайлендера отчасти объясняется выходом прошлым летом на рынок более крупного кроссовера Grand Highlander — его продажи к концу года достигли 48 036 шт., в сумме с просто Хайлендером выходит 217 579 проданных машин.

GM пока не раскрыла габаритов Buick Enclave третьего поколения, для ориентира скажем, что габаритная длина родственного «третьего» Chevrolet Traverse составляет 5235 мм, колёсная база — 3070 мм. Представьте себе, по американским меркам такие машины относятся к среднеразменому сегменту. В России и в Европе Enclave сотоварищи, разумеется, сочли бы полноразмерными кроссоверами.

Большие размеры сегодня не означают большой двигатель: новый Buick Enclave, как и новые Chevrolet Traverse и GMC Acadia, променял прежний 3,6-литровый бензиновый атмосферный V6 (314 л.с., 361 Нм) на 2,5-литровую «турбочетвёрку» (333 л.с., 442 Нм). Коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» вместо прежнего 9-ступенчатого, привод — передний либо полный. Допустимая масса буксируемого прицепа — 2268 кг.

Снаружи Buick Enclave со сменой поколений оквадратился и стал более мускулистым на вид — даже колёсные арки теперь угловатые, а не круглые. Массивный трапециевидный «гриль» на передке — общая особенность всех новых моделей Buick, а двухэтажная оптика — прерогатива всех кроссоверов этой марки, но седанов и минивэнов Buick на своей исторической родине давно не предлагает.

Трёхрядный салон — полностью новый. Передняя панель стала более изящной на вид и получила панорамное 30-дюймовое табло, объединяющее приборный и мультимедийный экраны. Между передними сиденьями разместилась горизонтальная парящая центральная консоль с полочной беспроводной зарядки для смартфона. В топовой комплектации Avenir (белая машина на фотографиях) новый Enclave оснащён адаптивными амортизаторами, 22-дюймовые колёсами, панорамной прозрачной крышей со шторкой, передними креслами с массажёрами и мощной аудиосистемой Bose с 16 динамиками. За доплату доступен автопилот второго уровня Super Cruise, позволяющий водителю убирать руки с руля.

Производиться новый Buick Enclave будет там же, где уже производятся актуальные Chevrolet Traverse и GMC Acadia, — на джи-эмовском заводе Lansing Delta Township Assembly в штате Мичиган. Цены пока не объявлены. Enclave второго поколения, который пока ещё есть в продаже, стоит от 43 900 долларов.