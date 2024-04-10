Обновленный кроссовер Acura MDX: наконец-то с тачскрином

Паркетнику премиального суббренда Honda также подправили дизайн экстерьера. Кроме того, улучшен комплекс систем безопасности и добавлены новые опциональные пакеты. Вся техника прежняя.

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Серийный трехрядный кроссовер Acura MDX актуального поколения дебютировал в США под конец 2020-го. Минувший год пятиметровая модель закончила там в «плюсе»: реализовано 57 599 единиц, что на 24% больше, чем в 2022-м. К примеру, Infiniti QX60 в Штатах разошелся тиражом 29 383 экземпляра (+77%), однако Lexus RX все равно далеко впереди – 114 033 шт. (+19%). К тому же по итогам первого квартала 2024-го продажи Acura MDX просели на 27% до 11 141 шт. В общем, рестайлинг весьма кстати, он может взбодрить спрос на SUV премиального суббренда Хонды.

Все версии получили новый передний бампер, причем у исполнения A-Spec он теперь практически такой же, как у «горячего» MDX Type S. Затемнили фары и задние фонари. Также изменен рисунок радиаторной решетки, расширена палитра цветов кузова, плюс появились колеса нового дизайна (20-дюймовые для стандартного паркетника и 21-дюймовые для «заряженного»).

Главная обновка внутри – мультимедийная система с тачскрином и сервисами Google, хотя больше экран не стал (12,3 дюйма). Напомним, у дореформенного MDX планшет несенсорный – управление возложено на тачпад, расположенный на центральном тоннеле. Благодаря внедрению нового экрана на тоннеле рестайлингового кросса появился увеличенный отсек для мелочевки, вдобавок упрощен доступ к площадке беспроводной зарядки.

Базовому кроссоверу также достались два дополнительных динамика (теперь их 11), у дорогих версий новая аудиосистема – Bang & Olufsen (стандартный SUV имеет 19 динамиков, у Type S их 31). Богатым комплектациям еще положена улучшенная шумоизоляция, «заряженный» кроссовер вдобавок получил новые передние кресла. Наконец, был доработан набор систем безопасности AcuraWatch: в частности, MDX обрел новые переднюю камеру и радар (встроен в радиаторную решетку), а комплекс MDX Type S, который называется AcuraWatch 360, дополнен системами предупреждения о перекрестном движении спереди и предотвращения столкновений при смене полосы движения, активной системой помощи при смене полосы движения.

Моторы реформы не затронули. Под капотом Acura MDX установлен бензиновый атмосферник V6 3.5 мощностью 294 л.с. (362 Нм), который работает в паре с десятиступенчатым автоматом. Acura MDX Type S оснащен турбодвигателем V6 3.0 мощностью 360 л.с. (480 Нм), у него перенастроенный автомат. Для обычного кроссовера за доплату предусмотрен полный привод SH-AWD с индивидуальными муфтами подключения задних колес, «горячий» SUV такую трансмиссию имеет по умолчанию.

Производство MDX налажено в Штатах, продажи обновленного кроссовера там стартуют в мае, цен еще нет. Дореформенный стандартный паркетник сейчас стоит от 51 500 долларов (с учетом доставки, но без налогов), Type S обойдется минимум в 69 800 долларов (тоже – с доставкой, без учета налогов).