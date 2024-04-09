В Москве стартовала автоэкспедиция длиной 100 тысяч километров

В Москве началась экспедиция на Lada Vesta и «Москвич 3» длиной 100 000 километров. Проект под названием ««100 000 километров возможностей», стартовавший от главного входа ВДНХ, пройдет через 85 российских регионов. Участники планируют установить мировой рекорд автопробега по территории одной страны. При этом два экипажа собираются преодолеть путь, не выезжая повторно на одни и те же дороги.

© Motor.ru

Участниками заезда стали многократный рекордсмен России по автоспорту Андрей Леонтьев, рекордсменка России по автоспорту Нина Абросова, а также телеведущий Василий Артемьев и автопутешественник Михаил Виноградов. Два экипажа отправились в путь на Lada Vesta и «Москвич 3», обутые в покрышки Cordiant Gravity.

© LAV Racing

© LAV Racing

© LAV Racing

© LAV Racing

© LAV Racing

Одной из целей проекта станет обзор достопримечательностей, автомобильных маршрутов и туристической инфраструктуры России. В ходе поездки команды сделают десять тысяч фотографий, а также снимут цикл документальных фильмов. После завершения автопробега оба автомобиля продадут на благотворительном аукционе.

В 2022 году АвтоВАЗ собирался отправится в необычный автопробег по стране. В ходе поездке представители отечественного концерна планировали набрать примерно четыре тысячи новых сотрудников.