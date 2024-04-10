Новый Rolls-Royce Cullinan замечен во время испытаний

Спустя почти шесть лет после своего дебюта Cullinan готовится к фейслифтингу. Новые шпионские снимки из Германии показывают фиолетовый прототип со странно замаскированной передней частью. Это не обычный камуфляж, а пластиковые панели, скрывающие настоящий передний бампер.

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Задняя часть еще более странная, поскольку Cullinan оснащался портативной системой измерения выбросов (PEMS) от AIP Automotive. Дополнительное оборудование, установленное на автомобиле, подключено к выхлопной системе, чтобы определить, насколько вреден для окружающей среды двигатель V12.

Наряду с Ferrari Purosangue, Cullinan является одним из последних двенадцатицилиндровых внедорожников. Старые добрые времена AMG G65, Volkswagen Touareg W12 или Audi Q7 V12 TDI давно прошли, не говоря уже о Lamborghini LM002 1980-х годов. Под капотом Rolls-Royce Cullinan находится двигатель BMW N74, который также устанавливается на Phantom и Ghost.

Раньше он также использовался в модели M760i. Rolls-Royce пообещал стать полностью электрическим к концу десятилетия, так что дни V12 сочтены. Это означает, что продолжение Cullinan будет EV, но у состоятельных покупателей еще есть несколько лет, чтобы заказать роскошный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

В своем нынешнем виде огромный двигатель развивает 591 л.с. и 900 Нм в варианте Black Badge. Модели RR не проходят обычную процедуру Life Cycle Impulse, которую проводит BMW, поскольку изменения довольно незначительны. Cullinan 2025 года, скорее всего, получит лишь незначительные изменения внутри и снаружи. Внедорожник с двигателем V12 уже находится в своей собственной лиге, так что формула вряд ли существенно изменится. Официальный анонс, скорее всего, состоится в конце 2024 года.