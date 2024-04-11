Взамен X3 с ДВС, BMW выпустит электрический iX3 второго поколения

BMW готовит новые автомобили на платформе Neue Klasse, это будут электрический седан и среднеразмерный внедорожник. Эксперты называют его iX3 нового поколения, хотя автопроизводитель из Баварии еще не подтвердил это имя.

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Некоторое время назад в BMW заявили, что прекратят производство автомобилей на ДВС на территории Германии и активно займутся выпуском электромобилей. Представленный недавно концепт Vision Neue Klasse X воплощает в себе новый принцип эффективности автомобиля и абсолютно новое направление развития дизайна. Как заявили в компании, первое время он будет продаваться наряду с бензиновыми, дизельными и подключаемыми гибридными вариантами X3 пятого поколения, выпуск которого запланирован на август этого года.

Новая версия iX3 откроет новую главу философии бренда. Компания планирует сосредоточить акцент на упрощении дизайна. Передняя часть автомобиля станет более гладкой, а встроенные светодиодные фары и вовсе больше не будут похожи на классические. Сбоку iX3 схож с профилем электрического внедорожника iX с плоскими колесными арками. Сзади автомобиль оборудован широкой монолитной OLED фарой с многослойной конструкцией, которая добавляет ей глубину и объемность.

Изнутри автомобиль выглядит не менее футуристично. Приборная панель выполнена в округлой форме и повторяет дизайн концепта Vision Neue Klasse. С помощью технологии BMW Panoramic Vision вся нужная информация проецируется во всю ширину лобового стекла. Кроме того, система управляется с помощью жестов и позволяет водителю и пассажирам легко взаимодействовать. Так же в автомобиле предусмотрен 3D экран с искусственным интеллектом, который сможет взаимодействовать и подстраиваться под пассажиров в зависимости от ситуации.

По словам экспертов, платформа Neue Klasse очень гибкая. На нее можно устанавливать как одиночные, так и двухмоторные конфигурации для задне- или полноприводных версий. Применение круглых элементов в аккумуляторной системе может повысить плотность энергии на 20% больше, чем у предыдущих моделей. Так же увеличивается и скорость зарядки, приблизительно на 30%. Все эти достижения, и не только они, дают автомобилю запас хода до 800 километров.

Еще одна интересная функция, которая, как ожидается, будет предлагаться в серийных моделях Neue Klasse — это настраиваемый саундтрек. Водитель может выбрать один из четырех плейлистов: «Спокойный», «Свободный», «Выразительный» и «Мягкий». Как заявили в BMW эти плейлисты нацелены на повышение впечатления от вождения на электромобиле исходя из предпочтений водителя.

Производство iX3 начнется в Дебрецене, Венгрия, в начале 2025 года. Старт мировых продаж назначен на 2026. Так же стало известно что BMW планирует представить версию iX3 с увеличенной колесной базой специально для авторынка Китая.