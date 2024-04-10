BMW примет участие в Парижском автосалоне 2024 года

BMW возвращается в Париж. Согласно источникам, BMW и MINI присоединятся к Парижскому автосалону 2024 года в октябре. Оба бренда готовят несколько новых мировых премьер. Со стороны BMW анонсирована премьера BMW 2 Series Gran Coupe, MINI покажет несколько захватывающих продуктов John Cooper Works. Конечно же, на выставке будет присутствовать и бренд BMW Motorrad.

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Не исключено, что BMW также представит Neue Klasse или, по крайней мере, дебютирует в Европе. Марка представит Vision Neue Klasse X через две недели на Пекинском автосалоне, вместе с MINI Aceman. В последний раз BMW посетила Парижский автосалон в 2018 году и с тех пор отказывается от участия во всех значимых европейских автошоу, за исключением IAA в Германии.

Традиционно, мероприятия в Париже чередуются с Франкфуртским автосалоном, где BMW Group предоставляет платформу для демонстрации новых продуктов. Решение компании вернуться в Париж является неожиданным, поскольку BMW на протяжении многих лет отдавала предпочтение проведению собственных мероприятий.

Эти мероприятия проводятся либо в формате NextGen в BMW Welt, либо в местах, близких к штаб-квартире в Мюнхене. Автошоу являются одним из основных мероприятий на протяжении десятилетий, но они сталкиваются с такими проблемами, как высокая стоимость участия, необходимость делить внимание с множеством других автопроизводителей, а также разрушительное воздействие пандемии COVID-19, которая практически уничтожила большинство международных автошоу. Несмотря на эти проблемы, автосалоны в Азии продолжают процветать, в основном благодаря активной деятельности местных производителей.

BMW постоянно отмечает свое присутствие на ключевых азиатских рынках, участвуя в автосалонах в Шанхае, Токио, а теперь и в Пекине, подчеркивая свою приверженность этим важнейшим регионам. Французский автосалон, называемый Mondial de l'Automobile, пройдет в Париже с 14 по 20 октября 2024 года. Ожидается, что с возвращением BMW во Францию, его примеру последуют и другие немецкие премиальные бренды. Но пока официального объявления нет. Естественно, французские автопроизводители будут присутствовать на выставке, а такие гиганты, как Renault и Peugeot, покажут будущие электромобили.