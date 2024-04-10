Легендарный внедорожник "Нива" отметил 47 лет со дня рождения

В 1970 году ВАЗ посетил председатель Совета министров СССР А.Н. Косыгин, который и дал старт работам по разработке советского внедорожника.

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Первый опытный образец построили в апреле 1972-го: он имел простейший кузов без крыши, ведь предназначался для обкатки трансмиссии. Прототипы с закрытым трехдверным кузовом были готовы весной 1973 года, окончательно облик и конструкция были готовы к началу 1976-го. Нива стала первой серийной моделью ВАЗа, разработанной советскими инженерами без помощи "Фиата".

Дизайнер автомобиля Валерий Семушкин вспоминал, что Л.И. Брежнев катался на экспериментальной машине 20 минут, вылез из нее, хлопнул ладонью по крыше и сказал: "Делайте автомобиль!"

Сборка первого ВАЗ-2121 на конвейере в Тольятти состоялась 5 апреля 1977 года, а серийное производство началось в июле того же года. Поначалу выпускали по 12-14 машин в день, и экземпляр N1000 сошел с конвейера только 31 августа. Но потом производство набрало темп: 10-тысячная "Нива" увидела свет 2 марта 1978 года. Миллионный экземпляр, по данным Авторевю, появился в 1993 году, двухмиллионный - в марте 2013-го, а на сегодня тираж "Нивы" приближается к 2,5 млн. Из них 700 тыс. ушло на экспорт, хотя основной объем поставок пришелся на период СССР: тогда у "Нивы" даже на мировом рынке практически не было конкурентов.

Изначально машину можно было купить за 9 тыс. рублей, что дешевле "Волги" и дороже "Москвича-412". Новый автомобиль хорошо приняли как в СССР, так и за рубежом. В истории ВАЗа были моменты, когда до 70% машин "Нива" продавали за границу - в 100 с лишним стран мира. Более того, в некоторых странах (таких, как Греция, Эквадор, Казахстан) автомобиль стали собирать на базе машинокомплектов.

1977 г. Первая серийная "Нива" сходит с конвейера. Кто мог тогда знать, какая долгая жизнь будет у машины... Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

По словам конструктора Петра Прусова, увеличила продажи русской машины в Европе погода. Зимой 1979 года было очень снежно, и европейцы в шоке наблюдали, как "Нива" проезжала там, где сидели тяжелые джипы. Внедорожник также участвовал в больших ралли-рейдах с 1979 года. В "Ралли Фараонов-84" экипажи на "Нивах" заняли весь подиум. На "Нивах" ездили такие знаменитые гонщики, как Пьер Лартиг, Жан-Луи Шлессер, Жаки Икс.

Машина принесла много пользы и в экспедициях. В 1998 году поднялась сама до базового лагеря Эвереста на высоту 5300 м. В том же году машину сбросили с парашютом на льды. Но она завелась и доехала до Северного полюса. Годом позже российский внедорожник взобрался на высоту 5762 метра в Гималаях.

В начале 1980-х "Нива" выходит в большой автоспорт: в 1981 году получены первые награды - "бронза" самого известного мирового супер-ралли "Париж - Дакар" и "золото" на ралли-рейдах "Париж - Тунис" и "Алжир". Затем был еще ряд побед в пустыне: два "серебра" "Дакара", первые места в ралли "Алжир", "Камерун", "Ралли Фараонов". В 1985 году выиграны внедорожная баха "Монтебланко", очередное ралли "Алжир", новозеландский триал "Вэлли", австралийский ралли-рейд "Маквей-1000". В последующие годы команды гонщиков на внедорожнике занимали призовые места в ралли-рейдах "Париж - Пекин", "Париж - Дакар", "Сидней - Дарвин", Москва - Лагос", "Винн-Сафари", "Крыша Африки" и многих других.

"Нива" работает на станции в Антарктиде. Она и в Гималаи забиралась. Ей, в общем-то, все равно, куда ехать. Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

За все годы производства конструкция "Нивы" почти не изменилась, хотя со временем двигатель становился мощнее, а салон - комфортнее. Были сконструированы "Нива"-броневик, "Нива"-болотоход, "Нива"-амфибия, дизельная модель, пикапы и другие. Самой распространенной стала появившаяся в 1995 году пятидверная модификация, которая отличается увеличенной на полметра колесной базой. С 2021 года появилась модель Лада Нива Legend, в линейке есть версии с тремя и пятью дверями, обе имеют облагороженную комплектацию Urban, а вдобавок есть модификация повышенной проходимости Бронто.

Кстати

5 апреля легендарному советско-российскому внедорожнику исполняется 47 лет. В своем поздравлении АвтоВАЗ напомнил о некоторых преимуществах Lada Niva, которая теперь имеет в своем имени вполне оправданную приставку Legend. Так, например, заявляет автопроизводитель, "Нива" является самым доступным внедорожником. Также отмечается высокая ликвидность модели: она медленнее других теряет в цене после покупки.

"Каждый день в России продается 150 новых внедорожников", - говорится в сообщении АвтоВАЗа.

По итогам первого квартала в России было продано 12 587 автомобилей семейства Lada Niva.