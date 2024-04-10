Гибридная модификация внедорожника с номерами Тульской области была "засвечена" в базе одного из сервисов онлайн-проверки истории транспортных средств, пишет сайт "Китайские автомобили", выяснивший, какое отношение Tank 700 Hi4-T имеет к заводу Haval.

Для начала стоит сказать, что Tank 700 на фото - крайне редкий экземпляр. Это лимитированное исполнение, ограниченное 700 экземплярами. В Китае весь тираж раскупили за день, поэтому возникает логичный вопрос: каким образом машина попала в Россию?

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Tank 700 Hi4-T из ограниченной партии отличается обвесом, который сделал его чуть длиннее стандартной версии: 5110 против 5090 мм, размер колёсной базы модели составляет 3000 мм. Внедорожник оснащён трёхлитровым V6, электромотором, 9-ступенчатым "автоматом". Совокупная отдача агрегатов - 523 л.с. и 800 Нм. Есть возможность поездки в электрическом режиме - до 90 км.

"Данная машина (та, что на фото) зарегистрирована на ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" и, как следствие, имеет прямое отношение к заводу Haval, расположенному в индустриальном парке "Узловая", пишет сайт "Китайские автомобили".

Можно предположить, что началась подготовка к коммерческому дебюту на российском рынке внедорожника Tank 700, который фигурировал в списках новинок на 2024 год.