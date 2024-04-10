Новое поколение BMW X5 получит более агрессивный дизайн и X-образные фары

BMW обещает обновить автомобильный рынок, запустив около 40 новых или обновленных моделей в течение следующих пяти лет. На дилерском собрании в Лас-Вегасе компания представила ритейлерам ближайшее будущее своего модельного ряда.

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Среди демонстрируемых новинок — новый 2-Series Gran Coupe и обновленные версии X3 и X5, последний из которых поразит "агрессивным" дизайном, включая характерные дневные ходовые огни в форме Х и сложные геометрические узоры на передней части кузова, сообщает Центральная Служба Новостей.

Особое внимание привлекает анонс M5 Touring с гибридной силовой установкой, способной развивать более 700 л.с., благодаря 4,4-литровому V8 с двойным турбонаддувом, литий-ионному аккумулятору и интегрированному электромотору, обещая впечатляющую суммарную производительность в 738 л.с. и 1000 Нм крутящего момента.

В сегменте электромобилей BMW представила Mini Aceman и концепты электрического седана и кроссовера следующего поколения из линейки Neue Klasse. Aceman, позиционирующийся как стильный городской кроссовер, будет доступен с различными электрическими силовыми агрегатами, предлагая базовую версию с аккумулятором на 40,7 кВтч и мотором в 181 л.с., а версию S — с аккумулятором на 54,2 кВтч и мощностью в 215 л.с.