<p>В поисках устойчивых альтернатив коже, исследователи из Университета Мэриленда представили инновационный подход, используя генетическую инженерию для создания <strong>бактериального текстиля</strong>, который может самостоятельно окрашиваться. Это нововведение открывает двери к производству материалов с минимальным воздействием на <strong>окружающую среду</strong>, <a href="https://csn-tv.ru/posts/id273256-bakterii-novogo-pokolenija-kak-mikroorganizmy-izmenjat-mir-mody" target="_blank" rel="noopener">информирует</a> Центральная Служба Новостей.</p> <p>Используя бактерии <strong>Komagataeibacter rhaeticus</strong>, известные своей ролью в производстве комбучи, ученые добавили ген, ответственный за производство меланина, чтобы <strong>целлюлоза</strong> приобрела темный цвет без использования традиционных красителей. Эти изменения позволили создать материалы, которые могут быть альтернативой как искусственной коже, так и традиционным текстилям, потребляющим много ресурсов в процессе окрашивания.</p> <p>Несмотря на первоначальные трудности с достижением <strong>насыщенного цвета</strong> из-за изменения кислотности в процессе роста бактерий, исследователи разработали метод, который позволяет <strong>контролировать</strong> этот процесс, результатом чего стала успешная стабилизация желаемого черного цвета. Этот метод включает погружение целлюлозы в вибрирующую ванну с контролируемым pH, что приводит к быстрому развитию насыщенного черного цвета.</p> <p>Кроме того, была разработана техника, позволяющая создавать <strong>узоры на текстиле</strong>, изменяя генетический код бактерий так, чтобы они реагировали на синий свет. Это значительно <strong>упрощает</strong> процесс производства, делая его более устойчивым и экономически эффективным.</p> <p>Хотя текущие исследования и разработки обещают переворот в <strong>текстильной промышленности</strong>, практическое применение и масштабирование новых методов производства <strong>биотекстиля</strong> все еще требуют дополнительных усилий для обеспечения доступности для широкого круга потребителей. Тем не менее, перспективы для будущего устойчивого производства одежды выглядят обнадеживающими.</p>