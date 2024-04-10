Состоялась мировая премьера нового Toyota 4Runner

Компания Toyota представила новое поколение внедорожника 4Runner впервые за 15 лет. Модель получила гибридную версию и самую "злую" версию Trailhunter.

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В основе нового Toyota 4Runner лежит пикап Tacoma с архитектурой TNGA-F. Это означает, что автомобиль стал соплатформенником и Land Cruiser Prado, и Land Cruiser 300, и Sequoia. Собственно, родство с "Такомой" обуславливает практически одинаковую конфигурацию салона у автомобилей. В стандартной комплектации у 4Runnera крошечный дисплей приборки - 7 дюймов, и 8-дюймовый тачскрин мультимедиа. В топовых версиях установлены экраны на 12,3 и 14 дюймов.

Шестая генерация 4Runner немного подросла в размерах: длина - 4950 мм (+119 мм), ширина - 1976 мм (+51 мм), колёсная база - 2844 мм (+61 мм).

В стандартной версии клиренс составляет 233 мм, однако для внедорожника предусмотрены две комплектации - Trailhunter и TRD Pro, который, как минимум, отличаются колёсами большего диаметра, а также настройками подвески. Углы въезда и съезда чуть уменьшились по сравнению с предшественником: до 32 и 24 градусов соответственно.

Со сменой поколений Toyota 4Runner лишился V6, на смену которому пришёл более производительный и экономичный мотор 2,4 литра i-Force мощностью 281 л.с. и крутящим моментом 429 Нм. В версии i-Force Max отдача увеличена до 330 л.с. и 629 Нм, что позволяет буксировать прицепы весом более 2,7 тонны. Версий с МКП в отличие от Tacoma и прошлой генерации внедорожника нет. Двигатель i-Force агрегатирован 8-диапазонным "автоматом", i-Force Max также оснащён АКП, но в неё встроен 49-сильный электромотор.

В стандартной версии новый 4Runner имеет задний привод, но даже в этом случае есть надежда не застрять благодаря автоматическому дифференциалу повышенного трения. Также внедорожник можно купить с системой полного привода с жёстким подключением передней оси, понижающей передачей и тем же самоблоком сзади. Третий вариант - постоянный полный привод с принудительной блокировкой межосевого дифференциала.

Если Tacoma поразила выбором комплектаций, то 4Runner пошёл ещё дальше - их девять, включая Trailhunter и Platinum. Пакет Toyota Safety Sense 3.0 входит в стандартное оснащение. Комплекс систем безопасности включает в себя систему предупреждения о столкновениях, адаптивный круиз-контроль, 360-градусный обзор, систему слежения за полосой и дорожными знаками, автоматическое переключение света, экстренное торможение - это одно из конкурентных преимуществ перед Ford Bronco и Jeep Wrangler.

Цена на новинку пока не называется, модель прошлого поколения стоит от 42 100 долларов.