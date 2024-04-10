Новую версию Ford Bronco Raptor показали во время солнечного затмения
Полное солнечное затмение можно было наблюдать в Северной Америке 8 апреля — это было самое продолжительное и темное солнечное затмение с 1806 года, за ним наблюдали десятки миллионов человек. Ford выбрал это астрономическое явление, чтобы представить 150 владельцам Бронко новый опциональный пакет Black Appearance для «заряженного» Bronco Raptor.
За 4995 долларов (464 тысячи рублей) для Bronco Raptor предложили черный декор — в черный окрашены наклейка на капот, стойки, съемные панели крыши, корпуса наружных зеркал, колесные арки и диски. Кроме того, в черный матовый выкрасили силовой бампер и пластину защиты моторного отсека.
Это уже не первый опциональный пакет доработок для Bronco Raptor. В 2023 году Ford показал внедорожник с пакетом Code Orange, добавляющий экстерьеру и интерьеру ярких деталей. В ярко-оранжевый цвет окрашиваются буксирные проушины, бэдлоки на колесных дисках и «клетчатая» графика на задней части кузова.
Сам же Bronco Raptor дебютировал начале 2022 года — это самый мощный серийный вариант модели, за его разработку отвечало подразделение Ford Performance. У такого внедорожника жесткость кузова увеличена более чем на 50 процентов, перестроена подвеску High-Performance OffRoad Stability Suspension (HOSS) и установлены амортизаторы как у F-150 Raptor. Дорожный просвет составляет внушительные 33 сантиметра, а колея расширена до 187 сантиметров. Ходы подвесок увеличены на 60 и 40 процентов, до 330 и 355 миллиметров соответственно.
В движение Bronco Raptor приводит трехлитровая «битурбошестерка» EcoBoost мощностью 424 лошадиные силы, которая работает в тандеме с десятидиапазонным автоматом. Привод полный, с раздаточной коробкой с передаточным отношением понижающей передачи 3,06:1.