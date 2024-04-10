Новую версию Ford Bronco Raptor показали во время солнечного затмения

Полное солнечное затмение можно было наблюдать в Северной Америке 8 апреля — это было самое продолжительное и темное солнечное затмение с 1806 года, за ним наблюдали десятки миллионов человек. Ford выбрал это астрономическое явление, чтобы представить 150 владельцам Бронко новый опциональный пакет Black Appearance для «заряженного» Bronco Raptor.

© Motor.ru

За 4995 долларов (464 тысячи рублей) для Bronco Raptor предложили черный декор — в черный окрашены наклейка на капот, стойки, съемные панели крыши, корпуса наружных зеркал, колесные арки и диски. Кроме того, в черный матовый выкрасили силовой бампер и пластину защиты моторного отсека.

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

Это уже не первый опциональный пакет доработок для Bronco Raptor. В 2023 году Ford показал внедорожник с пакетом Code Orange, добавляющий экстерьеру и интерьеру ярких деталей. В ярко-оранжевый цвет окрашиваются буксирные проушины, бэдлоки на колесных дисках и «клетчатая» графика на задней части кузова.

Сам же Bronco Raptor дебютировал начале 2022 года — это самый мощный серийный вариант модели, за его разработку отвечало подразделение Ford Performance. У такого внедорожника жесткость кузова увеличена более чем на 50 процентов, перестроена подвеску High-Performance OffRoad Stability Suspension (HOSS) и установлены амортизаторы как у F-150 Raptor. Дорожный просвет составляет внушительные 33 сантиметра, а колея расширена до 187 сантиметров. Ходы подвесок увеличены на 60 и 40 процентов, до 330 и 355 миллиметров соответственно.

В движение Bronco Raptor приводит трехлитровая «битурбошестерка» EcoBoost мощностью 424 лошадиные силы, которая работает в тандеме с десятидиапазонным автоматом. Привод полный, с раздаточной коробкой с передаточным отношением понижающей передачи 3,06:1.