Минздрав предложил дополнить автомобильную аптечку спасательным одеялом

В Минздраве России подготовлен проект приказа, который регламентирует комплектацию автомобильной аптечки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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«В комплект предложено включить спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 х 210 см, хирургические ножницы, загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации, а также эластичные бинты», — говорится в сообщении.

По мнению чиновников, именно такой состав поможет эффективно оказывать помощь пострадавшему при дорожно-транспортном происшествии.

Отмечается, что до 1 марта 2023 года аптечкой должны были быть укомплектованы все автомобили или мотоциклы. Штраф за ее отсутствие составлял 500 рублей. По просьбе МВД эту норму отменили, как «избыточную».

До этого стало известно, что в Москве удалось восстановить работу базы ГИБДД после массового технического сбоя, который произошел 9 апреля. Тогда в отделениях образовались длинные очереди, из-за которых водителям приходилось минимум по четыре часа ждать, чтобы получить или обменять права, а также зарегистрировать авто. Сейчас регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений возобновлена в полном объеме.