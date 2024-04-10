Марка Samsung, выпускавшая Renault, прекращает существование

Под маркой Samsung в Южной Корее продавались автомобили Renault, однако в скором времени она прекратит своё существование.

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В 2022 году стало известно о переименовании Renault Samsung Motors в Renault Korea Motors с отказом французской стороны продлевать лицензию на торговую марку Samsung. На днях совместное предприятие снова переименовали - в Renault Korea.

Вместе с этим кросс-купе Samsung XM3 назвали международным именем Renault Arkana. Samsung QM6, он же Renault Koleos, стал Renault QM6 - от "родного" имени отказались в связи с тем, что Koleos больше не выпускается и в Европе - на его место пришёл Renault Espace.

Формальное отношение к Samsung сохранил локализованный Renault Talisman, который по-прежнему представлен как Samsung SM6. В ближайшее время его ожидает обновление, вместе с которым изменится и "фамилия" - седан станет Renault и просуществует, по предварительной информации, до 2028 года.

В том же 2022 году Renault и Geely объявили о создании совместного предприятия на базе Renault Samsung Motors и выпуске автомобилей на платформе CMA (разработка Geely и Volvo).

Премьера первой модели состоится этим летом. Первое время автомобили будут продаваться только в Корее, но в дальнейшем, по крайней мере, так планировалось изначально, их станут отправлять на экспорт.