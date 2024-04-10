Avatr не подтвердил слухи о покупке терпящего бедствие HiPhi

В этом году финансовые проблемы вынудили частную китайскую марку HiPhi остановить производство и закрыть точки продаж. На фоне сообщений о грядущем банкротстве появилась информация, что HiPhi могут помочь: спасителем якобы выступит Avatr, принадлежащий гиганту Changan. Однако, как пишут китайские СМИ, это всего лишь слухи: в Avatr открестились от скорой сделки.

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Сообщалось, что Avatr договорился о покупке 51 процента акций HiPhi, и последняя возобновит работу уже в этом месяце. Однако позже в Avatr резко отреагировали на эту информацию, заявив, что «такого не бывает».

Слухи возникли в феврале, после того, как глава HiPhi Дин Лэй посетил офис Changan. В Changan тогда даже подтвердили факт переговоров, но отметили, что «еще ничего не решено».

Впервые о проблемах HiPhi стало известно в январе нынешнего года. Причиной стала конкуренция в насыщенном китайском сегменте электрокаров: на сцену выходит все больше производителей с недорогими предложениями, а продажи премиальной HiPhi растут слишком медленно.

Компания остановила производство на полгода, но, по словам Дин Лэя, у нее есть всего три месяца, чтобы поправить финансовые дела.

На сегодняшний день в линейку HiPhi входят кроссоверы X и Y, а также гранд-турер Z. Автомобили можно купить и в России: цены стартуют примерно с шести миллионов рублей.