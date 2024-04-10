Россияне смогут получить белорусские водительские права

В ближайшее время правила обмена национальных прав России на белорусские будут значительно упрощены. Так, если при замене документа гражданам РФ и ранее не нужно было сдавать практический экзамен, то теперь планируется отменить и теоретическую часть. Нововведения вступят в силу в третьем квартале будущего года.

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Отмечается, что законопроект уже разработан и внесён на согласование в госорганы. Если поправки будут одобрены, то экзамен будет упразднён с июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что штраф за забытые водительские права предложили не применять. При наличии документов в электронном виде на сервисе «Госуслуги Авто». С соответствующей инициативой выступила фракция «Новые люди». Подготовленный законопроект направлен на отзыв правительства РФ.

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Напомним, с 1 апреля 2024-го перечень оснований для приостановки выдачи водительских прав был расширен. Изменения вступят в силу с 1 апреля. Соответствующие правки были внесены в постановление правительства в декабре 2023 года.

Тем временем стало известно, что россияне не справляются с практическим экзаменом ГИБДД на права. Выпускники автошкол перестали сдавать с первого раза практические тесты на получение водительских прав. По словам начальника управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности технического надзора и оказания госуслуг Госавтоинспекции России Романа Мишурова, в прошлом году со всеми упражнениями безошибочно справились только 11% кандидатов в водители.