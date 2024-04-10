Geely выпустила спецверсию компактного электрокара Panda Mini EV

Китайская коммания Geely рассекретила внешность специальной версии своего компактного электрокара Panda Mini EV под названием Go Kart Edition. Автомобиль, как можно понять из названия, был вдохновлен картингом, и, как утверждает производитель, ориентирован на молодежную аудиторию.

© Geely

Panda Mini EV в исполнении Go Kart Edition, как и оригинальная модель, имеет квадратный дизайн и четырехместную компоновку салона. Узнать спецверсию можно по кузову черного, белого или серого цвета с фиолетовыми контрастными декоративными полосами и оригинальным колесным дискам со вставками фиолетового и белого цветов, а также антикрылу сзади. Длина кузова составляет 3150 мм, ширина — 1540 мм, а высота — 1685 мм при колесной базе 2015 мм.

В салоне автомобиля установили 9,2-дюймовую цифровую приборную панель, 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и D-образное рулевое колесо. Также поддерживается дистанционное управление дверными замками и кондиционером через мобильное приложение на смартфоне.

Panda Mini EV Go Kart Edition приводится в движение установленным на задней оси синхронным электромотором с постоянными магнитами. Его мощность составляет 30 кВт (41 л.с.), а максимальный крутящий момент — 110 Нм. Автомобиль поддерживает быструю зарядку и два режима работы: обычный и спортивный.

Стоимость Panda Mini EV Go Kart Edition не уточняется. Но оригинальная модель стоит от 29 900 до 56 900 юаней (около 382,7-728,3 тыс. рублей по курсу).