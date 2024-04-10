Состоялся анонс нового седана Mazda

Компания Mazda опубликовала тизер новой модели с подписью "Скоро". На картинке - автомобиль с кузовом типа фастбек под пологом.

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Предполагается, что новая модель - электрокар, разработанный совместно с Changan. Ранее стало известно, что в 2024 году запланировано два авто под кодовыми названиями J90A и J90A-REEV. Оба построены на платформе Changan EPA (та же платформа, что и у Changan Deep Blue SL03), на которой можно выпускать как последовательные гибриды, так и чисто электрические модели.

Недавно Mazda зарегистрировала два торговых наименования: EZ-6 или EZ-60. Одно из них может стать именем для новинки.

Больше подробностей узнаем на грядущем Пекинском автосалоне, открывающимся в конце месяца.