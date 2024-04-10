Состоялся ребрендинг шинного завода в Калуге

Бывший калужский завод Continental теперь носит название Gislaved. Предприятие вошло в шинный кластер, созданный на базе АО "Кордиант". Он объединил шинные заводы в Ярославле, Омске, Калужской области (ранее Continental AG) и в Ульяновске (ранее Bridgestone).

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Завод Gislaved выпускает шины премиум-сегмента Gislaved (с этим брендом российские автовладельцы знакомы более 20 лет), а также продукцию в среднем ценовом сегменте под брендом Torero (по потребительским качествам он стал преемником бренда Matador). Как отметил директор предприятия Павел Бородатов, предприятие имеет высокотехнологичное производство, максимальную автоматизацию и полное соответствие продукции международным стандартам качества.

Общая производственная мощность кластера "Кордиант" сегодня составляет до 15 миллионов шин в год. На сегодняшний день обновленный портфель шинного кластера включает в себя 5 легковых брендов: Gislaved, Torero, Meteor, Cordiant, Tunga.

"Кордиант" планирует активно развивать импортозамещение, разрабатывать новые технологии и рецептуре благодаря опыту собственного НТЦ "Интайр" и международной экспертизе инженерно-технической команд шинных заводов в Калуге и Ульяновске.

- Инженеры НТЦ "Интайр" активно работают над разработкой локальной премиальной шины. Ассортиментная матрица нового премиального бренда начнётся от 16 дюйма. Это будет высокотехнологичный продукт, включающий в себя шины как для комфортной езды, так и для спортивного вождения и бездорожья, - рассказал генеральный директор АО "Кордиант" Вадим Володин.

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