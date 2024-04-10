Перечислены самые дешевые иномарки в России

В России скорректировались цены на новые машины иностранных брендов. Одна из самых дешевых машин, представленных в стране - китайский Livan X3 Pro, передает Autonews.ru.

Кроссовер представляет собой перелицованный Geely Vision X3. Он продается за 1 879 900 рублей и более.

Также в списке представлен седан Changan Alsvin, который в столичном дилерском центре в начальной комплектации можно приобрести за 1 820 000 рублей. По словам дилеров, дешевле сейчас можно купить только Lada.

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В рейтинге также оказался кроссовер Chery - Tiggo 4, который получил обновленную версию. Минимальная цена модели составляет 2 120 000 рублей. Машине дали сдвоенные экраны и мультимедийную систему с диагональю 10,25 дюйма каждый.

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Ранее сообщалось, что европейские дилеры начали продажи кроссоверов Skoda Kodiaq второго поколения. Как указал портал Motor Trader, стоимость автомобиля по сравнению с предыдущей версией выросла в среднем на 10%.