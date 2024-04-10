Появились первые снимки обновленного Jetour X70 Plus

Обновленную версию кроссовера Jetour X70 Plus впервые сфотографировали во время дорожных испытаний в Китае. Как сообщает портал «Китайские автомобили», через год этот автомобиль выпустят в России.

© Jetour-ru.com

В начале марта Jetour провела масштабную презентацию в Москве, где раскрыла технические характеристика кроссовера. При этом внешний вид компания раскрывать не стала и представила его лишь в виде затемненного силуэта.

Согласно информации с московского мероприятия, X70 Plus обновили до «интеллектуального» уровня. Автомобиль получит не только новый дизайн и усовершенствованный салон, но и расширенный список опций. В их числе улучшенный кондиционер и 12,3-дюймовый двойной экран управления с мощным процессором бортового компьютера.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Габариты по сравнению с прошлой версией почти не изменились. На выбор предлагается несколько вариантов силовой установки: 1,5-литровый турбомотор в паре с 6-ступенчатым «роботом» и 1,6-литровый двигатель в паре с 7-диапазонной роботизированной коробкой передач. Эти версии имеют передний привод. Полноприводным будет вариант с 1,6-литровым двигателем и 8-ступенчатым «автоматом». Ранее таких опций у X70 Plus не было.