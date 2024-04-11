В очереди на выезд из России в Грузию скопилось более 300 грузовиков

Порядка 330 большегрузов, направляющихся в сторону Грузии, скопилось в очереди на Военно-Грузинской дороге на российско-грузинской границе ("Верхний Ларс"), сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Северной Осетии. По данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии (ЦОДД), в электронной очереди - более 2,1 тыс. машин.

"На данным момент на стоянке в "Верхнем Ларсе" находятся 140 единиц большегрузного транспорта. На дороге - 190", - сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

Согласно данным сайта ЦОДД Северной Осетии, в электронной очереди на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" числятся 2 147 машин, из них 180 находятся в зеленой зоне.

По данным МЧС Северной Осетии, ранее в связи с ремонтными работами на трассе в Грузии движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - н.п. Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации было запрещено с 10:40 до 17:40 мск 10 апреля.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.