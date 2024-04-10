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СПЧ предложил максимально развести электросамокатчиков с пешеходами и водителями

В России предложили максимально развести электросамокатчиков с пешеходными и автомобильными потоками. С такой инициативой выступил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

СПЧ предложил максимально развести электросамокатчиков с пешеходами и водителями
© РИА Новости
«Валерий Фадеев и Мария Львова-Белова направили в правительство предложения по безопасной эксплуатации СИМ <…>. В протоколе даны рекомендации рассмотреть следующие вопросы: максимально развести лица, использующие СИМ, с пешеходным и автомобильным потоками, а при невозможности реализации такого сценария — запретить использовать СИМ на отдельных участках улично-дорожной сети», — рассказали в СПЧ.

Также было предложено изменить некоторые правила дорожного движения, предусматривающие обязательное ношение несовершеннолетними защитной экипировки и светоотражающих элементов. Кроме того, в СПЧ хотят установить административную ответственность за частые нарушения ПДД электросамокатчиками.

До этого в России предложили использовать трекеры скоростного режима для шеринговых электросамокатов с целью снижения числа ДТП. Кроме того, этот транспорт можно было бы оснастить системами, которые бы позволили ограничить для детей доступ к технике. По словам экспертов, не менее важно создать условия для использования электросамокатов в городе, в том числе выделить зоны для проезда и создать тренировочные площадки.

Также Мосгордума попросила федеральные власти ускорить работу по ужесточению контроля за средствами индивидуальной мобильности.

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