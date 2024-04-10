Выручка бывшего завода Hyundai в Петербурге упала почти в 20 раз

По итогам 2023 года автозавод «АГР» (бывший завод Hyundai) в Санкт-Петербурге потерпел убыток в размере 16,6 млрд рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности предприятия, опубликованной в ГИР БФО.

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В сравнении с 2022 годом, выручка предприятия в 2023-м снизилась на 95% (примерно в 19 раз) и составила 2,7 млрд руб. Годом ранее показатель равнялся 50,3 млрд руб. Примечательно, что чистый убыток автозавода составил 16,6 млрд руб., хотя в 2022-м он достигал 18,8 млрд руб.

Бывший завод Hyundai приостановил работу в феврале 2022 года из–за проблем с доставкой комплектующих из других стран. Затем производство несколько раз перезапускали, но в течение 2023 года предприятие не выпустило ни одного автомобиля.

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В январе 2024 года стало известно, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге перешел под контроль нового собственника. Предприятие приобрела российская компания «Арт-Финанс», материнская компания ООО «АГР». Тому же «АГР» принадлежит и бывший калужский завод немецкого концерна Volkswagen. Бывший автомобильный завод концерна Hyundai в Санкт-Петербурге переименовали впоследствии в «Автомобильный завод АГР». Его генеральным директором стал Алексей Калицев. До этого он занимал руководящие должности в «Хендэ мотор СНГ» и отвечал за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России.