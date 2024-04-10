Обновленные Geely Monjaro появились у дилеров в России

У дилеров в России появились обновленные кроссоверы Geely Monjaro. Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе ГК "Прагматика", автомобили уже начали выдавать клиентам.

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Напомним, китайская марка представила на российском рынке обновленный кроссовер Monjaro 2024 модельного года 2 апреля.

Автомобиль получил комбинированную темную отделку интерьера, а в двух старших версиях - еще и улучшенную отделку с сочетанием черной экокожи и замши. В новой стилистической концепции выполнены дверные карты и атмосферная подсветка. В топовой версии Exclusive появились два уникальных цветовых решения экстерьера: к изумрудному Emerald Blue добавился матовый Lomo Grey.

Как и раньше, кроссовер продают в России с турбированным двигателем 2,0 литра мощностью 238 л.с., 8-диапазонным автоматом и системой полного привода. Цена - от 4 694 990 рублей.

Напомним, модель входит в топ-5 самых популярных автомобилей в России. Так, в прошлом месяце было реализовано 5 175 экземпляров Geely Monjaro.

Также Geely вышла на первое место по обороту с продаж среди китайских марок в январе-феврале 2024 года. Основную "кассу" бренду сделали именно Monjaro.