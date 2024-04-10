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Продажи премиальных машин в России выросли в два раза в марте

В марте 2024 года в России реализовали 68 автомобилей класса люкс, что в два раза больше, чем годом ранее.

Продажи премиальных машин в России выросли в два раза в марте
© РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Самым популярным брендом назван Lamborghini. За месяц продано 22 машины этой марки.

Далее следуют Rolls-Royce (21 авто) и Bentley (19 авто).

По итогам I квартала 2024 года реализовано 125 новых люксовых автомобилей (+47% за год).

Ранее автоэксперт Булат Закиев рассказал, в каком случае машину стоит обязательно менять после ДТП и сдавать по программе трейд-ин.

Автоновости
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Lamborghini
Rolls-Royce