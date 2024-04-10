Представлен рестайлинговый внедорожник Nissan Patrol

Nissan анонсировал обновление своего флагманского внедорожника Patrol для 2024 года, модель уже доступна для покупки в Австралии. Обновления, хотя и не стали переломными, значительно улучшили опыт использования автомобиля. В число нововведений вошел холодильник, интегрированный в центральную консоль передних сидений, что добавляет удобства.

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Кроме того, Nissan оснастил модель Patrol обновленным 10,1-дюймовым сенсорным экраном высокого разрешения, который поддерживает беспроводную интеграцию со смартфонами, а также новыми портами USB-A и USB-C, радио DAB+, системой навигации iGO, инновационным зеркалом заднего вида и аудиосистемой на шесть динамиков, пишет SPEEDME.RU.

Базовая модель, представленная на австралийском рынке как Nissan Patrol Ti 2024, предлагается с восьмью местами, электрической регулировкой передних сидений и отделкой салона из кожи. В дополнение, новый владелец получит обогреваемые боковые зеркала, светодиодное освещение, 18-дюймовые легкосплавные диски, систему доступа без ключа и множество систем безопасности.

Системы безопасности включают в себя функции автоматического экстренного торможения, предупреждения о фронтальном столкновении, контроля за маршрутом движения, обзора «слепых зон», а также парковочные датчики спереди и сзади. Кроме того, в базовую комплектацию входят помощь при старте в гору и на спуске, система контроля давления в шинах и другие функции.

Продвинутая версия Ti-L, помимо перечисленного, включает в себя аудиосистему высшего класса Infinity, люк на крыше, тонированные окна, передние сиденья с обогревом и охлаждением, автоматическую дверь багажника и настройки памяти для сиденья водителя, рулевой колонки и зеркал. Внешний вид дополняют эксклюзивные элементы дизайна в виде бампера, решетки радиатора и крышных рейлингов.

В обеих конфигурациях Nissan Patrol 2024 года установлен одинаковый 5,6-литровый двигатель V8 с мощностью 405 л.с. и крутящим моментом 560 Нм, сочетающийся с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Автомобиль также оснащен задним дифференциалом с повышенным трением, имеет тяговую способность в 3500 кг и расход топлива 14.4 л на 100 км.

Цены на Nissan Patrol 2024 в Австралии начинаются от 87 900 австралийских долларов за базовую версию Ti, доходя до 100 600 австралийских долларов за более оснащенную версию Ti-L.