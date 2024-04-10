В России выставили на продажу уникальный «Москвич»

На портале «Авто.ру» выставили на продажу «Москвич 408». Этот седан выпустили в 1964 году.

Данная машина принимала участие в ралли Монте-Карло. Она оснащена 2,2-литровым двигателем мощностью 180 л.с. от «Москвича 412» и усиленной механической коробкой передач.

Для участия в гонке штатные барабанные тормоза заменили на дисковые. В салоне — каркас безопасности и спортивные «ковши» Sparco, а также запасное колесо. По словам продавца, «вся подвеска, тормоза имеют свойства регулироваться от тех задач, которые на него ставятся».

Седан оценен в 40 миллионов рублей. Примечательно, что за эту сумму можно приобрести 20 «Москвичей 3» 2024 с вариатором и в топовой комплектации.

Ранее портал Carsweek со ссылкой на экспертов сообщил, что в настоящее время российский кроссовер «Москвич-3» в базовой версии можно купить с выгодой примерно в 700 тыс. рублей. Это делает его самым доступным кроссовером в стране, указал автор.