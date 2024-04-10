Компания Bentley представила модель Bentayga S в исполнении Black Edition

Bentley расширяет границы роскоши и инженерного искусства с новой моделью Bentayga S Black Edition, самым привлекательным кроссовером бренда на сегодняшний день. Как пишет Тарантас Ньюс, отличительной чертой автомобиля стали чёрные крылья, символизирующие новую эру в дизайне компании, — впервые за 105 лет истории. Заказчикам предложено семь акцентных цветов для наружного и внутреннего оформления, добавляющих индивидуальность каждому экземпляру.

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Bentayga S Black Edition оснащается 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, обеспечивающим 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 4,5 секунды. Впечатляет и максимальная скорость в 290 км/ч. Благодаря системе Bentley Dynamic Ride, первой в мире электрической системе активного контроля крена, обеспечивается исключительная стабильность и комфорт.

Интерьер Bentayga S Black Edition поражает сочетанием богатой кожи Beluga и ярких акцентных цветов, создавая контраст и роскошь. Уникальное плетение из углеродного волокна и элементы Dark Chrome добавляют изысканности. Клиентам доступны три варианта аудиосистем, гарантирующие непревзойденное качество звука. Этот автомобиль — истинное произведение инженерного искусства, предлагающее не только выдающиеся динамические характеристики, но и безупречный стиль, что делает его идеальным выбором для ценителей роскоши и инноваций.