Chery выпустила два бюджетных электрокара дешевле 1 млн руб

Компания Chery, один из ведущих китайских автопроизводителей, представил на домашнем рынке две новые модели: Ice Cream и Little Ant. Это компактные автомобили, ориентированные на покупателей с ограниченным бюджетом.

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Обе модели претерпели ряд изменений и усовершенствований. Автомобили получили новый салатовый оттенок кузова, камеру заднего вида и 9-дюймовый сенсорный экран в салоне. При этом гамма модификаций Ice Cream была дополнена вариантами Vanilla с запасом хода 120 км и Milkshake на 205 км.

Little Ant имеет фары удлиненной формы, X-образный дизайн передней части и небольшой спойлер на крыше. Шильдик Chery при этом заменили на надпись QQ. Длина автомобиля составляет 3200 мм, ширина — 1670 мм, а высота — 1550 мм при колесной базе 2150 мм.

В салоне Little Ant установили полностью цифровую приборную панель и большой сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. Интерьер автомобиля выполнен в двухцветной гамме.

В движение Little Ant приводится установленным на задней оси электромотором, мощность которого составляет 41 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 95 Нм. В «базе» автомобиль оснащается аккумуляторной батареей емкостью 25,05 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода 251 км, а топовой версии положен аккумулятор на 29,23 кВт*ч, позволяющий проехать на одном заряде до 301 км. Кроме того, электрокар поддерживает быструю зарядку, позволяющую восполнить заряд от 30% до 80% всего за 40 минут.

Цена на Ice Cream стартует с отметки 59 900 юаней (около 766,7 тыс. рублей) и достигает 74 900 юаней (около 958,7 тыс. рублей). Little Ant стоит от 29 900 до 43 900 юаней (382,7-561,9 тыс. рублей), что значительно дешевле Lada Granta.