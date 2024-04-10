Geely проверил прочность кроссовера Monjaro, сбросив на него контейнер

Geely провел необычный краш-тест своего кроссовера Monjaro. Как сообщает IXBT, на автомобиль с высоты нескольких метров сбросили контейнер массой 2,2 тонны.

Видеоролик с испытаний первый раз появился в Сети еще в начале 2024 года, однако завирусился в последние дни. На кадрах видно, что у автомобиля вылетели стекла задних дверей, а также сработали подушки и шторки безопасности. При этом стекла передних дверей и лобовое лишь покрылись трещинами. Стойки крыши не деформировались, а двери спокойно открываются. Более того, Monjaro продолжил ездить.

Geely также решил продемонстрировать прочность кузова кроссовера ударом двух Honda CR-V. Машины подвесили на кранах и отпустили так, что они стукнулись об борта Monjaro. В машине сработали подушки безопасности и разбились стекла, однако двери не перестали открываться.