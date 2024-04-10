Глава Минфина США призвала Китай производить меньше электрокаров

Вашингтон обеспокоен чрезмерным производством китайских товаров, превышающих потребности мировой экономики, это притесняет производителей других стран. С таким заявлением выступила глава Минфина США Джанет Йеллен.

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Она посетила с четырехдневным визитом Китай и в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Пекином Йеллен заверила, что США не хотят разрыва с КНР, потому что это окажет катастрофические последствия для экономик обеих стран. При этом глава Минфина отметила, что доля китайских товаров стремительно растет. Речь идет о производстве электромобилей, аккумуляторов и солнечных батарей.

«Субсидирование этих отраслей снижает выпуск в других странах, так же как десятилетие назад наращивание господдержки сталелитейной промышленности привело к угнетению ее выпуска в США и других странах», – заявила глава американского Минфина.

В ходе переговоров стороны достигли договоренности провести диалог, посвященный сбалансированному росту национальных и глобальной экономик – конкретные меры при этом пока не обговаривались.