BMW вступает в коллаборацию с производителем гиперкаров Rimac

BMW вступает в коллаборацию с хорватским производителем гиперкаров Rimac для совместной разработки инновационных аккумуляторных систем высокого напряжения, представляя собой европейскую альтернативу доминированию производителей из Азии в этом секторе.

© Wikimedia Commons

Принадлежащая на 45% Porsche AG, Rimac нацеливается на укрепление своего статуса на рынке, предлагая аккумуляторные решения и комплектующие для электродвигателей разным брендам автомобилей. С амбицией достичь объема производства в 100 000 аккумуляторов ежегодно с 2024 по 2026 годы, компания стремится внести свой вклад в развитие электромобильности, пишет SPEEDME.RU.

Автомобильная индустрия ищет пути минимизации инвестиций в разработку электромобилей, а Lucid, стартап по выпуску элитных электромобилей, пытается нарастить объемы продаж своих EV, предлагая свои технологии электрического привода другим автопроизводителям, включая Aston Martin.

В 2023 году Мате Римак анонсировал сотрудничество с немецким автопроизводителем, который планирует внедрить батарейные системы Rimac в одну из своих высокопроизводительных моделей с объемом производства около 40 000 единиц в год, начиная уже с этого года. Были заключены договоры и с другими компаниями. Подробности о том, какие именно батареи или автомобильные модели будут разрабатываться в рамках сотрудничества с Rimac, BMW не раскрывает, лишь упоминая, что партнерство не затрагивает новую линейку цилиндрических аккумуляторов для серии «Neue Klasse», которая ожидается в производстве к 2025 году.

С долей продаж полностью электрических авто в 15% в прошлом году, BMW рассчитывает увеличить этот показатель до 50% к 2030 году. Имея собственный исследовательский центр по аккумуляторам в Германии, компания предпочитает поручать масштабное производство аккумуляторов своим партнерам, заключив контракты на производство элементов батарей с CATL и EVE Energy в Китае и Европе.