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Появились первые патентные изображения самой мощной версии Skoda Kodiaq

Чешская компания Skoda выпустит самую мощную версию модели Kodiaq, которая получит приставку RS. Об этом сообщает autoweek.nl.

Появились первые патентные изображения самой мощной версии Skoda Kodiaq
© Газета.ру

От обычного кроссовера Skoda Kodiaq, версия RS будет отличаться черной решеткой радиатора с увеличенными вертикальными ламелями, наличием патрубков выхлопной системы под бампером. Кроме того, Kodiaq RS получил оригинальный комплект колесных дисков и красные тормозные суппорты.

Отмечается, что автомобиль может получить бензиновый турбомотор объемом 2.0 л. мощностью 245 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач DSG.

Дата премьеры и начала продаж нового кроссовера Skoda Kodiaq RS неизвестна.

До этого в России дилерам стали поступать обновленные китайские кроссоверы Geely Monjaro. Обновленные кроссоверы из Поднебесной 2024 модельного года были представлены в начале апреля. Geely Monjaro получил темную отделку интерьера, турбированный двухлитровый двигатель на 238 л.с., 8-диапазонный «автомат» и систему полного привода. Стоимость автомобиля начинается от 4,6 млн руб. Geely Monjaro входит в пятерку самых популярных автомобилей в России.

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