Минивэн Zeekr 009 от Geely получил мощную VIP-версию с салоном на четверых и телевизором

От стандартной модели новое исполнение также отличилось внешне. Полноценную презентацию четырехместного MPV проведут на следующей неделе.

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Серийный роскошный электровэн с индексом 009 марка Zeekr, которая принадлежит китайской компании Geely, представила в 2022 году, его полномасштабный выход на домашний рынок состоялся в 2023-м. Сейчас модель доступна исключительно с шестиместным салоном, но скоро гамму расширят: анонсирована еще более дорогая четырехместная версия под названием Glory Edition.

Пассажирский отсек нового варианта отделен перегородкой, причем в нее вдобавок встроен гигантский экран. Между задними VIP-креслами установлена «тумба» с выдвижными столиками и планшетом, на который выведено управления всеми настройками. Сами сиденья – новые. Разумеется, они имеют откидные подставки для ног, функцию массажа, подогрев и вентиляцию. В подголовники интегрированы динамики.

Внешне от шестиместного минивэна новинка отличается оформлением передней части – у нее темный декор вместо блестящего. Кроме того, Zeekr 009 Glory достались лидар и колеса в ретро-стиле. Четырехместную модель уже сертифицировали, так что мы знаем, что она длиннее стандартного вэна: 5217 против 5209 мм. Колесная база не изменилась – 3205 мм.

Согласно сертификату, как и обычный вэн, Zeekr 009 Glory будет доступен с полным приводом, то есть с двумя электромоторами, при этом они стали мощнее. Передний двигатель выдает 367 л.с., задний – 421 л.с., совокупная отдача – 789 л.с. У шестиместного Zeekr 009 мощность каждого мотора составляет 272 л.с., суммарная отдача – 544 л.с. Максимальная скорость нового варианта – 230 км/ч против 190 км/ч у обычного MPV.

Предполагается, что Glory Edition предложат с топовой батареей емкостью 140 кВт*ч, тогда как шестиместному минивэну еще положен аккумулятор на 116 кВт*ч. О дальнобойности новой версии информации пока нет. Запас хода обычного Zeekr 009 – 702 или 822 км по китайскому циклу CLTC.

Презентация четырехместного электровэна намечена на 19 апреля, тогда же должны объявить цену. Шестиместный Zeekr 009 сейчас стоит от 500 000 юаней – это около 6,4 млн рублей по текущему курсу.

Напомним, у минивэна Zeekr есть родной брат от Volvo (шведской маркой тоже владеет Geely) – шестиместный же EM90. Не исключено, что позже модель Вольво также получит новую модификацию.