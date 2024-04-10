Россиян предупредили о дезинфекции автомобилей

Министерство сельского хозяйства России опубликовало проект приказа об утверждении перечня опасных болезней животных, которые могут возникнуть в соседних в нашей страной государствах. В этом случае при пересечении российской границы все автомобили будут подвергать принудительной санитарной обработке.

Так, в перечень опасных заболеваний включены ящур, чума мелких жвачных, оспа овец и коз, классическая и африканская чума свиней, чума верблюдов, контагиозная плевропневмония, ИРТ (инфекционный ринотрахеит) и сап (болезнь лошадей и других представителей семейства).

«В современной трактовке трансграничные болезни характеризуются высокой восприимчивостью животных, имеют исключительное значение для экономики, торговли и/или продовольственной безопасности многих стран. Борьба с указанными болезнями вплоть до их ликвидации требует сосредоточения усилий нескольких стран», — говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению авторов постановления, в некоторых странах, граничащих с Россией, наблюдается неблагополучная ситуация с этими заболеваниями. Таким образом, дезинфекция автомобилей на границе позволит значительно снизить риск появления возбудителей этих болезней в нашей стране.