Бензин и дизель в РФ за неделю подорожали на 10 копеек

Средние потребительские цены на бензин в России с 1 апреля по 8 апреля 2024 года выросли на 10 коп. - до 54,8 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 поднялись на 5 коп. и составили 50,67 руб. за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 выросли на 11 коп., до 55,41 руб. за литр, а стоимость Аи-98 поднялась на 21 коп. и составила 68,91 руб. за литр. Средняя цена на дизельное топливо выросла на 10 коп., до 65 руб.

По данным Росстата, за период с 2 по 8 апреля 2024 года рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 56 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Ивановской области - на 0,7%.

Снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано во Владимирской и Костромской областях (-0,2%) и Республике Дагестан (-0,1%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,2% и 0,1% соответственно. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 49,49 до 52,03 руб., марки Аи-95 - от 54,89 до 59,31 руб., марки Аи-98 и выше - от 68,3 до 71,99 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 50,2 до 52,24 руб., марки Аи-95 - от 54,3 до 57,82 руб., марки Аи-98 и выше - от 68,4 до 71,64 руб. за литр.

Объем производства бензина в РФ с 1 по 7 апреля 2024 г. по сравнению с предыдущим периодом сократился на 2,7% и составил 754,4 тыс. тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 2,1% и составило чуть более 1,585 млн тонн.