Opel возрождает Frontera в виде компактного кроссовера

Помните рамный внедорожник Opel Frontera, выпускавшийся в 1990-2000-х годах и происходящий от Isuzu. Однако в последнее время название Frontera исчезло, но теперь возвращается в виде нового поколения модели.

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Однако, автомобиль полностью изменился. Теперь Opel Frontera не что иное, как очередной компактный кроссовер. Всё выполнено в соответствии со стилистическими требованиями Opel: фирменное лицо Opel Vizor с темной горизонтальной панелью и плоскими фарами, салон Opel Pure Panel с двойными 10-дюймовыми дисплеями и т.д.

В настоящее время опубликованы только первые изображения автомобиля Opel Frontera и первая информация. Да, кроме характерного дизайна и салона, для новинки обещаны комфортные сиденья Intelli-Seats, просторный 460-литровый багажник, рейлинги с нагрузкой до 200 кг.

Кроме того, встречается информация о силовых агрегатах для Opel Frontera: либо полностью электрический, либо гибридный с 48-вольтной технологией. Конкретики нет, но наверняка можно рассчитывать на уже известную технику концерна Stellantis.

То есть, в случае электромобиля – электромотор на 100–115 кВт (136–156 л.с.) и аккумулятор на 50–54 кВт·ч. А для гибрида – бензиновый 1,2-литровый турбомотор в паре с 6-ступенчатым «роботом» и электродвигателем: суммарная мощность будет достигать 100–136 «лошадей».

Наверное, новый компактный кроссовер Opel Frontera заменит уже устаревший автомобиль Opel Crossland и должен стоить соответственно или будет немного дороже. Больше информации появится поближе к старту продаж.