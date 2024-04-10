Шины для внедорожника Lamborghini султана Брунея стоят 5 миллионов рублей

Семья главы государства приобрела около семи тысяч автомобилей, среди которых оказался экстравагантный пикап LM002, который переделали во внедорожник. Считается, что всего было построено три подобных машины, однако только данный экземпляр получил одобрение итальянского производителя. В процессе владения султан оборудовал модель множеством эксклюзивных опций.

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Трехтонный внедорожник приводит в движение 5,2-литровый V12 от суперкара Lamborghini Countach. Максимальная скорость модифицированного автомобиля составляет 200 километров в час. Благодаря своей конструкции машина способна преодолевать любое бездорожье. Интерьер LM002 выполнен из премиальной мягкой кожи и натурального дерева.

С 1989 года внедорожник прошел всего десять тысяч километров. У султана Брунея автомобиль приобрел бывший генеральный директор BMW и Volkswagen Бернд Пишетсридер. Спустя 35 лет, любой машине потребуется должный уход. Настало время и королевского внедорожника, которому требуются новые покрышки. При этом в мире существует лишь один комплект подходящих шин, стоимость которых составляет 54 000 долларов (около пяти миллионов рублей).

В ноябре прошлого года на торги выставляли Range Rover из автопарка султана Брунея. За уникальный внедорожник планировали выручить до 50 тысяч долларов.