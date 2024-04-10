Bentley украсила Continental GTC золотом и бриллиантами

Уникальный автомобиль подготовили в ателье Mulliner совместно с ювелирами из фирмы Boodles. В отделке салона были использованы бриллианты, белое золото и множество других премиальных материалов. При этом в техническом плане кабриолет изменений не претерпел. В скором времени британская марка выставит на продажу роскошный автомобиль.

© Bentley

Тюнеры окрасили кузов кабриолета в фирменный серый оттенок Tungsten, который дополняет тонкая розовая полоска, проходящая вдоль всего автомобиля. Салон Continental GTC выполнили из натуральной кожи песочного и бледно-серого оттенков. Интерьер дополнили сверхтонкими полосками шпона камня, возраст которого составляет около 200 миллионов лет.

При этом для нарезки материала был использован лазер.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

Тюнеры в течение шести часов вручную вышивали логотип ателье, на который понадобилось более 278 тысяч стежков. Кроме того, для оформления салона специалисты использовали 24-каратное белое золото на ручках регулировки вентиляционных дефлекторов, а также композицию из бриллиантов на центральном тоннеле.

Под капотом «золотого» Continental GTC остался шестилитровый W12 мощностью 650 лошадиных сил, который работает в паре с восьмидиапазонным «роботом».

В начале марта тюнеры из Польши украсили драгоценными металлами семь автомобилей. Золотую и серебряную отделку получили Aston Martin DBX, Bentley Bentayga, Ferrari Purosangue и другие суперкары.