Состоялась премьера нового Honda e:NS2

Спустя год после премьеры концептов компания Honda и партнёр в Китае в лице Dongfeng показали серийную версию модели e:NS2. Она позиционируется в качестве кроссовера, напоминая Honda Crosstour, снятый с производства в 2015 году.

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На самом деле времени до презентации товарной версии могло бы пройти ещё больше, если бы в СП Honda-Dongfeng не решили пойти на компромиссное решение. Новинку построили на e:N Architecture F, а не на более продвинутой e:Architecture W, разработка которой пошла не по графику. Поэтому серийный Honda e:NS2 получил балку сзади, стойки "МакФерсон" спереди и только передний привод.

Кроссовер оснащён 204-сильным электромотором и батареей ёмкостью 68,8 кВт•ч. Какой запас хода у авто массой почти 1,8 тонны, не уточняется.

Длина Honda e:NS2 составляет 4788 мм, ширина - 1838 мм, высота - 1570 мм, размер колёсной базы - 2735 мм.

Полноценная премьера автомобиля состоится в конце апреля, в производство Honda e:NS2 поступит летом.