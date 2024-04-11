GAC может официально привезти в Россию седан Empow

В России в обозримом будущем может появиться седан GAC Empow. Сейчас китайская компания изучает его перспективы на российском рынке, о чем рассказал представитель GAC Motor Rus в рамках пресс-тура в Гуанчжоу.

Окончательное решение по выводу седана GAC Empow на российский рынок пока не принято. Однако если компания все-таки решить пополнить свой модельный ряд в России этой моделью, то ее продажи стартуют уже в 2025 году, сообщают «Китайские автомобили».

Напомним, GAC Empow впервые дебютировал на салоне в Гуанчжоу в 2020 году, а в продажу на домашнем рынке поступил в августе 2021 года. Этот седан построен на модульной платформе GPMA. Длина его кузова составляет 4700 мм, ширина — 1850 мм, а высота — 1432 мм при колесной базе 2736 мм.

В «базе» автомобиль оснащен 1,5-литровым 177-сильным бензиновым мотором с семиступенчатой роботизированной трансмиссией, что обеспечивает разгон с места до «сотни» всего за 5,7 секунды. Более дорогие комплектации приводятся в движение 2,0-литровым агрегатом мощностью 265 л.с. в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом». Разгон от 0 до 100 км/ч у седана с таким мотором занимает 5,7 секунды. Есть у GAC Empow и гибридная версия с 2,0-литровым ДВС и электромотором совокупной мощностью 238 л.с.

В Китае стоимость GAC Empow стартует с отметки 108 тыс. юаней (около 1,4 млн рублей) и достигает 158 тыс. юаней (около 2 млн рублей).