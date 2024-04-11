Состоялся официальный анонс нового пикапа Kia Tasman

Компания Kia после публикации первого интригующего тизера новой модели подтвердила высказанные предположения: готовится премьера первого пикапа марки. Его имя подтверждено официально: Tasman.

Имя выбрано в связи с историческими фактами приоритетного рынка для новой модели - Австралии. Этот континент разделяет с Новой Зеландией Тасманово море. Знаковое место в истории Австралии занимает исследователь Абель Тасман, который открыл Вандименову Землю, Тасманию - на этом острове расположен одноимённый австралийский штат, Новую Зеландию и острова Тонга и Фиджи.

Kia Tasman - среднеразмерный пикап, конкурент Ford Ranger, Toyota Hilux, Isuzu D-Max. В компании отметили, что Tasman "был создан с учётом различных видов деятельности, торговли и отдыха", другими словами, как универсальное транспортное средство.

Подтверждено, что Kia Tasman получит дизельный двигатель. Но пока без конкретики, что это будет за агрегат 2.2 CRDi или же более производительный мотор объёмом 3.0 литра.

Дебют автомобиля может состояться в этом году, но выход на рынок запланирован на 2025-й. Главными рынками, кроме Австралии, станут Новая Зеландия, Южная Корея, а также ряд других азиатских регионов.

Также Kia разрабатывает второй пикап, который будет электрическим, и, возможно, он будет продаваться в том числе в США.