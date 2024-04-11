«Калашников» представил мотоцикл ИЖ-49

Отечественная компания представила окончательную версию байка. Несмотря на олдскульную внешность, напоминающую одноимённую модель из 1950-х, начинка у аппарата вполне современная, а в движение его будет приводить электромотор. В перспективе производитель намерен наладить выпуск целого семейства электробайков.

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«Одноместный электробайк, представленный в ретро-стиле, предназначен для поездок в городских условиях, имеет передовую технологичную начинку и лаконичные формы, комфортен в управлении», — отметили в концерне.

В движение модель приводит безщёточный электромотор с отдачей 13,6 лошадиных сил, а пиковая мощность достигает 27,2 силы. Агрегат с воздушным охлаждением способен разгоняться д 95 км/ч. Характеристики литий-ионного аккумулятора не раскрываются, но уточняется, что на одном заряде аккумулятора байк сможет проехать до 100 км.

Габариты мотоцикла составляют 2090 мм в длину, 800 мм в ширину и 1200 мм в высоту, размер колёсной базы равен 1430 мм. Весит аппарат 130 кг.

Предполагается, что мотоцикл будет выпущен ограниченным тиражом, однако на данный момент о сроках его появления в продаже и стоимости двухколёсной техники подробностей нет.

Оригинальный ИЖ-49 выпускался с 1950 по 1958 год. В будущем «Калашников» намерен создать электрические версии всех советских байков ИЖ, которые производились вплоть до 1990 года. Причём речь идёт как о массовых моделях, так и о прототипах.