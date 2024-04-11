Ford Mustang Mach-E обновился, стал быстрее и дальнобойнее

Электрический кроссовер Ford перешагнул в 2024 модельный год. Главное нововведение для всей линейки — модернизированные батареи, которые не только обеспечивают увеличенный запас хода, но и быстрее заряжаются. Ну а кроме того, топовый Mustang Mach-E получил функцию Performance Upgrade (для остальных версий она доступна за доплату), которая обеспечивает доступ к дополнительным 136 Нм крутящего момента. С таким «апгрейдом» кроссовер разгоняется с места до 60 миль в час быстрее Tesla Model Y Performance.

Самая доступная версия Mustang Mach-E 2024 модельного года теперь способна проехать без подзарядки на 32 километра больше — запас хода был увеличен до 402 километров. Аналогичную прибавку получил и самый «дальнобойный» кроссовер, одного заряда батареи которого хватает отныне на 515 километров. Ну а время зарядки с 10 до 80 процентов сократилось до 32-36 минут, что на 20 процентов быстрее, чем раньше.

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На разгон с места до 60 миль в час (97 километров в час) обновленный Mustang Mach-E тратит 3,3 секунды, но это касается только электрокаров с опцией Performance Upgrade, стоимость которой составляет 995 долларов (92,5 тысячи рублей). Для сравнения, Tesla Model Y Performance проделывает это же упражнение на 0,2 секунды медленнее, уступает Мустангу и Porsche Macan 4 Electric. Приводятся и показатели Mustang Mach-E с Performance Upgrade в заезде на четверть мили: 11,8 секунды и финишная скорость 296 километров в час.

В самой компании отмечают, что модель 2024 года — это самый быстрый серийный Mustang Mach-E за всю историю. Цены уже объявлены: от 39 995 долларов (3,7 миллиона рублей) за базовый вариант до 59 995 долларов (5,57 миллиона рублей) за топовый Mustang Mach-E Rally.