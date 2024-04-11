Перечислены города с дорогой зарядкой для электромобилей

В исследовании приняли участие 10 крупных городов страны с наибольшим количеством электрозарядных станций. Оказалось, что дороже всего «заправка» электрокара обходится в Санкт-Петербурге.

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С результатами исследования геосервиса 2ГИС ознакомилось издание Autonews.ru. По подсчётам специалистов, самым дорогим в плане зарядки электрокаров в России среди крупных городов является Санкт-Петербург. Средняя цена 1 кВт/ч в этом городе составляет 18,89 рублей. Чтобы восполнить запас энергии на 100 км в случае с моделью Nissan Leaf, в Петербурге приходится тратить 340 рублей.

На второй строчке по дороговизне зарядки электрокаров разместился Краснодар. В этом городе восполнить запас хода на 100 км можно за 336 рублей. Число ЭЗС там – всего 55 штук, а стоимость 1 кВт/ч – 18,68 рублей.

Нижний Новгород оказался на третьей позиции. Стоимость 1 кВт/ч там – 18,57 рублей. Зарядить электрокар на 100 км пути можно за 334 рубля.

Дальнейшие места в десятке распределились следующим образом: Екатеринбург (17,44 руб. за 1 кВт/ч и 314 руб. за 100 км); Челябинск (17,05 руб. за 1 кВт/ч и 307 руб. за 100 км зарядки); Москва (16,8 руб. за 1 кВт/ч и 302 руб. за 100 км); Казань (16,04 руб. за 1 кВт/ч и 289 руб. за 100 км); Южно-Сахалинск (13,54 руб. за 1 кВт/ч и 244 руб. за 100 км); Новосибирск (11,48 руб. за 1 кВт/ч и 207 руб. за 100 км). В Красноярске цена оказалась самой низкой – 1 кВт/ч стоит 10,52 рубля, а запас хода на 100 км можно восполнить за 189 рублей.

По подсчётам 2ГИС, на настоящий момент станции зарядки электрокаров есть более чем в 500 городах и населённых пунктах страны.

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