"АвтоВАЗ" объявил о скидке в размере 220 тысяч рублей на Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о скидке в размере 220 тыс. руб. на модель Lada Vesta. Об этом говорится на сайте компании. Акция действует с 10 по 30 апреля.

Получить скидку можно при покупке седана Vesta с 16-клапанным мотором на 106 л.с. в базовой комплектации Comfort. Она включает АБС, светодиодные фары, кондиционер, электрообогрев и регулировку зеркал, четыре электростеклоподъемника и систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Если суммировать выгоду по программам трейд-ин (выгода 110 тыс. руб.) и Lada Finance (110 тыс. руб.), то приобрести машину можно за 1,23 млн руб.

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Кроме того, на протяжении апреля будет действовать акция на все Lada Vesta прошлого года выпуска. По программам трейд-ин (выгода 100 тыс. руб.) и Lada Finance (100 тыс. руб.) автомобиль можно будет приобрести по скидке в 200 тыс. руб.

До этого «АвтоВАЗ» объявил о старте официальных продаж Lada Granta с автоматической коробкой передач. Отмечается, что «автомат» установили на типы кузова седан и лифтбэк. Стоимость первой версии с АКП начинается от 1,17 млн руб., а второй — от 1,24 млн руб. В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что седаны с автоматической коробкой передач поступили дилерам в комплектации Comfort Plus. В нее входят две фронтальные подушки безопасности, АБС, кондиционер, обогрев передних сидений, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал и т.д. А вот лифтбэки с «автоматом» поступили в продажу в версии #Club, включающей обогрев ветрового стекла и парктроник.